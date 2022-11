L'esportazione dei dati è disponibile in tutti i piani tariffari di Appmaster.io, a partire dal piano Startup .

Per esportare i dati, aprire la scheda Panoramica del progetto. Nel riquadro di destra vengono visualizzati i Piani di distribuzione correnti. Facendo clic su "..." nell'angolo in alto a destra del piano verrà visualizzato un menu di azioni disponibili.

Sono disponibili due opzioni per l'esportazione dei dati:



Esportazione di file - esportazione di un archivio zip con tutti i file del progetto

- esportazione di un archivio zip con tutti i file del progetto Esportazione database - esportazione dell'intero database del progetto

L'esportazione del database è possibile in tre modi diversi: