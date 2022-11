Creare un account Apple per sviluppatori

La società deve essere già un'entità legale per poter scegliere l'opzione società/organizzazione. Se si procede, Apple richiederà di inserire il numero DUNS dell'organizzazione. Per verificare se la vostra organizzazione ha già un numero DUNS, visitate il sito https://developer.apple.com/enroll/duns-lookup/. Se non ne avete uno, andate qui per richiederlo: https://www.dnb.com/solutions/government/duns-number-request-guide.html. Si noti che la vostra azienda deve essere un'entità legale prima di effettuare questa operazione. Il processo richiederà circa 14 giorni lavorativi per essere completato.