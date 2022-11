Creare e modificare le relazioni

Per creare un collegamento tra i modelli, fare clic sul bordo di uno di essi, tracciare una linea fino al bordo dell'altro e fare nuovamente clic.

Una freccia appare tra i modelli per indicare la relazione. Inoltre, in ogni modello appariranno nuovi campi che consentiranno di fare riferimento da un modello correlato all'altro.

Per configurare una connessione, fare clic con il tasto sinistro del mouse su di essa e selezionare Modifica relazione. Si aprirà una finestra modale di impostazioni:

il modello di origine da cui proviene il collegamento e il suo campo attraverso il quale è collegato al modello di destinazione; Destinazione - il modello di destinazione a cui va il collegamento e il suo campo attraverso il quale è collegato al modello di origine;

il modello di destinazione a cui va il collegamento e il suo campo attraverso il quale è collegato al modello di origine; Tipo direlazione - il tipo di relazione tra i modelli (vedere l'elenco dei tipi di relazione). Per rimuovere un collegamento tra i modelli, fare clic con il tasto destro del mouse e premere Elimina.