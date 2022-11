Impostazioni di look and feel:

Name (obbligatorio) - nome del componente.

Direction (obbligatorio) - Come sono disposti gli elementi all'interno del contenitore, verticalmente o orizzontalmente. Orizzontale è l'impostazione predefinita.

Wrap (obbligatorio) - avvolgimento del contenuto quando supera i limiti del contenitore. Nowrap per impostazione predefinita

Alignment (obbligatorio) - allineamento degli elementi in un contenitore. Inizio per impostazione predefinita.

Sizes (obbligatorio) - Dimensioni del contenitore. In pixel o in percentuale. Larghezza 100% per impostazione predefinita

Max Width (obbligatorio) - larghezza massima del contenitore in pixel o in percentuale. 100% per impostazione predefinita.

Margin (obbligatorio) - rientro esterno. 0 per impostazione predefinita.

Padding (obbligatorio) - rientro interno. 0 per impostazione predefinita Immagine, gradiente o sovrapposizione (non obbligatorio) - per lo sfondo.

Background color (non obbligatorio) - colore primario per lo sfondo.

Border (non obbligatorio) - impostazioni del bordo del componente.

Visible (obbligatorio) - rende visibile il componente se attivato. Abilitato per impostazione predefinita.

Inneschi del flusso di lavoro:

onCreate - si attiva quando l'elemento viene creato nella pagina;

- si attiva quando l'elemento viene creato nella pagina; onShow - si attiva quando il componente cambia il suo stato in visibile (visualizzato nella pagina);

- si attiva quando il componente cambia il suo stato in visibile (visualizzato nella pagina); onHide - si attiva quando il componente cambia il suo stato in hidden (non viene più visualizzato);

- si attiva quando il componente cambia il suo stato in hidden (non viene più visualizzato); onDestroy - si attiva quando il componente viene distrutto;

- si attiva quando il componente viene distrutto; onClick - si attiva quando il componente viene cliccato.





Azioni del componente:

Container get properties

Ottiene le proprietà del contenitore.

Parametri diingresso :

Component Id [string] - identificatore del componente contenitore.

Parametri di output :



Width [string] - larghezza dei componenti;

- larghezza dei componenti; Height [string] - altezza dei componenti;

- altezza dei componenti; Flex direction [enum] - direzione dei componenti;

- direzione dei componenti; Wrap [enum] - l'avvolgimento dei componenti;

- l'avvolgimento dei componenti; Alignment horizontal [enum] - allineamento del componente in orizzontale;

- allineamento del componente in orizzontale; Alignment vertical [enum] - allineamento verticale del componente;

- allineamento verticale del componente; Margin [string] - margine del componente;

- margine del componente; Padding [string] - padding del componente;

- padding del componente; Border [string] - il bordo del componente;

- il bordo del componente; Background color [string] - colore di sfondo del componente;

- colore di sfondo del componente; Visible [boolean] - stato di visibilità del componente.





Container set properties

Ottiene le proprietà del contenitore.

Parametri diingresso :

Id componente [stringa] - identificatore del componente del contenitore.

Parametri di output :



Width [string] - larghezza dei componenti;

- larghezza dei componenti; Height [string] - altezza dei componenti;

- altezza dei componenti; Flex direction [enum] - direzione dei componenti;

- direzione dei componenti; Wrap [enum] - Avvolgimento dei componenti;

- Avvolgimento dei componenti; Alignment horizontal [enum] - allineamento dei componenti in orizzontale;

- allineamento dei componenti in orizzontale; Alignment vertical [enum] - allineamento verticale del componente;

- allineamento verticale del componente; Margin [string] - margine del componente;

- margine del componente; Padding [string] - padding del componente;

- padding del componente; Border [string] - il bordo del componente;

- il bordo del componente; Background color [string] - colore di sfondo del componente;

- colore di sfondo del componente; Visible [boolean] - stato di visibilità del componente.





Aggiorna le proprietà del contenitore

Parametri diingresso :

Component Id [string] - identificatore del componente container;

- identificatore del componente container; Width [string] - larghezza dei componenti

- larghezza dei componenti Height [string] - altezza dei componenti;

- altezza dei componenti; Flex direction [enum] - direzione dei componenti;

- direzione dei componenti; Wrap [enum] - l'avvolgimento dei componenti;

- l'avvolgimento dei componenti; Alignment horizontal [enum] - allineamento del componente in orizzontale

- allineamento del componente in orizzontale Alignment vertica l [enum] - allineamento verticale del componente;

- allineamento verticale del componente; Margin [string] - margine del componente;

- margine del componente; Padding [string] - padding del componente;

- padding del componente; Border [string] - il bordo del componente;

- il bordo del componente; Border radius [string] - raggio del bordo del componente;

- raggio del bordo del componente; Background color [string] - colore di sfondo del componente;

- colore di sfondo del componente; Visible [boolean] - stato di visibilità del componente.





Esempio di utilizzo

Un contenitore può essere usato per raggruppare elementi. Ad esempio, per assemblare un modulo da diversi campi di input: