Gli endpoint sono progettati per essere un wrapper avanzato per qualsiasi processo aziendale. Ogni endpoint ha un percorso/URL, un metodo (GET, POST, PUT o DELETE), un processo aziendale collegato, una selezione di variabili di ingresso e di uscita (dal processo aziendale collegato) e una serie di middleware. È possibile collegare più endpoint allo stesso processo aziendale, ma le combinazioni di URL e metodo devono essere uniche.