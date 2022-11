I moduli di autenticazione forniscono funzionalità di registrazione e login per gli utenti delle applicazioni.

Le funzioni di base per la gestione di utenti, gruppi, registrazione e autorizzazione sono fornite dal modulo Auth predefinito. Inoltre, aggiunge un modulo di registrazione standard alle vostre applicazioni.

Per espandere le funzionalità, in particolare la possibilità di entrare e registrarsi attraverso i social network, è possibile utilizzare moduli aggiuntivi.

Impostazioni di iscrizione

Il modulo Auth gestisce tutte le impostazioni di registrazione. Se la registrazione è disabilitata, anche i moduli di accesso sociale non saranno in grado di registrare nuovi utenti.

Modulo di base per l'autorizzazione e la registrazione

Il modulo Auth fornisce l'autenticazione e l'autorizzazione per l'applicazione, compresa la gestione degli utenti, la gestione dei gruppi, la registrazione degli utenti, il login e le funzioni correlate. Viene installato automaticamente alla creazione del progetto. Per impostazione predefinita, il middleware del modulo è collegato a ogni endpoint e consente l'accesso a qualsiasi gruppo di utenti. È possibile configurare controlli di accesso dettagliati modificando le impostazioni del middleware in ogni endpoint.

Accesso utente e password predefiniti Accesso: [email protected] Password: appmaster

Accesso con Google

Implementa l'accesso e il login con Google

Sign-in with Google è un modulo autonomo per implementare le funzioni di accesso e login di Google per la vostra applicazione.

Processi aziendali

Registrazione

Utilizzato se si configurano autonomamente l'autorizzazione e l'autenticazione. Se si utilizzano le funzionalità di base del modulo Auth, per far funzionare Sign-in with Google è sufficiente specificare l'ID cliente nelle impostazioni.

Impostazioni del modulo

Parametro Predefinito Descrizione ID cliente vuoto L'ID del client dell'applicazione da Google Console.

Per ottenere l'ID del client, utilizzare Google Cloud Console. Le istruzioni per la configurazione possono essere lette a questo link.

Accesso con Facebook

Registrazione e accesso con il proprio account Facebook.

Sign in with Facebook è un modulo autonomo per implementare le funzioni di accesso e login a Facebook per la vostra applicazione.

Processi aziendali

Registrazione

Utilizzato se si configurano autonomamente l'autorizzazione e l'autenticazione. Se si utilizzano le funzionalità di base del modulo Auth, per far funzionare Sign-in with Facebook è sufficiente specificare l'ID applicazione nelle impostazioni.

Impostazioni del modulo

Parametro Predefinito Descrizione ID applicazione vuoto L'ID del client dell'applicazione da Facebook Dev Portal.

Per ottenere l'ID cliente:

Quindi aggiungete il prodotto Facebook Login alla vostra applicazione, attivate l'SDK JavaScript di Facebook e aggiungete l'URL della vostra applicazione ai domini consentiti.

Accesso con LinkedIn

Registrazione e accesso con un account LinkedIn.

Sign in with LinkedIn è un modulo autonomo per implementare le funzioni di accesso e login a LinkedIn per la vostra applicazione.

Processi aziendali

Registrazione

Utilizzato se si configurano autonomamente l'autorizzazione e l'autenticazione. Se si utilizzano le funzionalità di base del modulo Auth, per far funzionare Sign-in with LinkedIn è sufficiente specificare nelle impostazioni l'ID cliente, l'URL di reindirizzamento e la chiave segreta.

Impostazioni del modulo

Parametro Predefinito Descrizione ID cliente Nessuno L'ID del client dell'applicazione dal LinkedIn Developer Portal. URL di reindirizzamento Nessuno URL di reindirizzamento dopo l'autenticazione Chiave segreta nessuna Chiave segreta dell'applicazione LinkedIn

Per ottenere i parametri necessari a configurare il modulo, è necessario registrarsi come sviluppatore LinkedIn e creare un'applicazione con le impostazioni di base.

Accesso con Apple

Registrarsi e accedere con l'ID Apple.

Sign in with Apple è un modulo autonomo per implementare le funzioni di accesso e login dell'ID Apple per la vostra applicazione.

Processi aziendali

Registrazione

Utilizzato se si configurano autonomamente l'autorizzazione e l'autenticazione. Se si utilizzano le funzionalità di base del modulo Auth, per far funzionare Sign-in with Apple è sufficiente specificare l'ID cliente nelle impostazioni.

Impostazioni del modulo

Parametro Predefinito Descrizione ID cliente vuoto L'ID client dell'applicazione da Apple Developer.

Per ottenere l'ID cliente sono necessari l'ID Apple e l'account di sviluppatore. L'ID Apple può essere creato qui. Visitare questa pagina per registrarsi come sviluppatore Apple.

Google OAuth 2.0

Il modulo fornisce l'SSO con Google alle vostre applicazioni web e mobili.

Processi aziendali

Google OAuth 2.0: Ottenere il token di accesso

Ingresso

refresh_token (stringa)

client_id (stringa)

client_secret (stringa)

Uscita

token di accesso

Google OAuth 2.0: Ottieni URL di autorizzazione

Ingresso



client_id (stringa)

redirect_url (stringa)

scopers (array di stringhe)

Uscita

url (stringa)

Google OAuth 2.0: Ottieni il token di aggiornamento

Ingresso

auth_code (stringa)

client_id (stringa)

client_secret (stringa)

redirect_url (stringa)

Uscita