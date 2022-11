Architettura delle applicazioni

La piattaforma AppMaster.io no-code costruisce applicazioni nello stesso modo in cui lo fanno i normali sviluppatori. Pertanto, i componenti della vostra applicazione saranno gli stessi di qualsiasi software professionale.

Backend e frontend

L'applicazione creata in AppMaster.io sarà composta da due parti principali:

Backend - la parte posteriore dell'applicazione - tutto ciò che sta sotto il cofano. Qui viene determinata la logica generale del lavoro, vengono configurati i parametri chiave, vengono creati i principali processi di elaborazione dei dati; questa parte si trova sul server e non è visibile agli utenti.

Ilfrontend è la parte visiva dell'applicazione con cui gli utenti interagiscono. Si può dire che questa è la vostra applicazione - come apparirà dal lato degli utenti. Questa parte è configurata in uno degli editor di applicazioni: Web Apps per le applicazioni web e Mobile Apps per le applicazioni mobili.

Grazie a questa struttura, è possibile creare contemporaneamente un'applicazione web e una mobile, che saranno collegate tra loro attraverso un backend comune.

Backend

Il backend delle applicazioni create da AppMaster.io può essere ospitato sul vostro server locale, sul cloud hosting AppMaster.io Cloud o su storage di terze parti (AWS, Azure, Google Cloud, ecc.).

È possibile esportare file binari, file personalizzati e il codice sorgente dell'applicazione e spostarli dove si desidera, automaticamente o manualmente.

Ilbackend dell'applicazione è costruito secondo la seguente logica:

Progettazione del database - creazione di modelli di dati e relazioni tra di essi.

Creazione della logica aziendale - impostazione dei processi aziendali;

Configurazione di endpoint e middleware.

I moduli vengono utilizzati per collegare funzioni aggiuntive.

Si consiglia di aggiungere tutti i moduli necessari in una sola volta: contengono elementi che saranno utili in fase di progettazione e velocizzeranno lo sviluppo.

Front-end

Dopo aver progettato il back-end, è possibile passare alle impostazioni del front-end - direttamente per le applicazioni - in uno dei designer: Web App (per le applicazioni web) o Mobile App (per le applicazioni mobili).

L'ordine di costruzione di un'applicazione in AppMaster.io va dal back-end al front-end. Tuttavia, è possibile creare prima una finta applicazione e poi "legare" i dati e la logica aziendale.

Database e modelli di dati

Tutti i dati dell'applicazione sono memorizzati in una struttura rigorosamente definita, in modo da poter lavorare con essi utilizzando algoritmi chiari. Le singole parti di questa struttura sono chiamate database. Per la progettazione di database senza codice, AppMaster.io utilizza un editor visuale di modelli di dati.

Modelli di dati

Imodelli di dati sono una sorta di tabelle con descrizioni dei dati che vengono memorizzati nei database. Quando si crea un modello di dati, si definisce esattamente quali dati saranno presenti nell'applicazione, come si differenziano tra loro e come si può lavorare con essi.

I modelli di dati si trovano in un designer separato AppMaster Studio, nella scheda Data Design.

I dati inseriti(utenti, clienti, prodotti, ordini, messaggi e così via) possono essere visualizzati nell'applicazione finita, ma non in AppMaster Studio. Nel designer, si lavora solo con una rappresentazione visiva della struttura di memorizzazione dei dati e dei processi che si svolgeranno con essi.

Processi aziendali

Iprocessi aziendali sono sequenze logiche di azioni che implementano funzionalità specifiche nell'applicazione. Ad esempio, la creazione di una richiesta di un cliente, la prenotazione di un biglietto o l'invio di un messaggio. Quando si crea un processo aziendale, si stabilisce da dove l'applicazione prenderà le informazioni, dove trasferirle, come e in che ordine elaborarle, ovvero si imposta la logica aziendale dell'applicazione.

È possibile creare e modificare i processi aziendali in uno speciale designer nella scheda Business logic. L'esecuzione dei processi aziendali può essere avviata in base a una pianificazione e può essere richiamata attraverso altri processi aziendali o endpoint.

Punti finali

Gliendpoint sono una sorta di gateway che collega i processi server dell'applicazione al front-end (applicazione web o mobile). Ogni endpoint sarà associato a un processo aziendale e a un elemento della pagina (o della schermata), al fine di trasferire i dati tra di essi.

È possibile creare e configurare gli endpoint nella scheda Endpoints di AppMaster Studio.





Per gestire compiti complessi (controllo degli accessi, filtraggio dei dati), all'endpoint è collegato un middleware. Esso svolge il ruolo di collegamento aggiuntivo tra l'endpoint e il processo aziendale e consente di personalizzare ulteriormente la loro interazione.

Alcuni middleware vengono aggiunti all'applicazione per impostazione predefinita, altri quando vengono installati alcuni moduli. Ad esempio, il modulo Auth responsabile dell'autorizzazione degli utenti, fornisce un middleware per la gestione dei permessi Token Auth middleware per gestire le autorizzazioni a lanciare un endpoint specifico.

Gli endpoint formano la cosiddetta API REST, ovvero l'interfaccia di programmazione dell'applicazione per lo scambio di dati implementata secondo l'approccio architettonico REST .

API AppMaster.io

API (Application Programming Interface) è un insieme di strumenti che scambiano dati tra il frontend dell'applicazione, la sua parte server e le applicazioni, i servizi e i siti di terze parti ad essi collegati. REST è la tecnologia con cui avviene questo scambio di dati.

Ladocumentazione API dell'applicazione viene generata automaticamente e salvata in formato OpenAPI (Swagger) nel suo backend.

Per padroneggiare AppMaster.io non è necessario comprenderne specificamente il funzionamento: i principi di base saranno compresi studiando gli strumenti della piattaforma. Inoltre, la parte principale dell'API è creata da AppMaster.io: la maggior parte delle impostazioni è fatta di default o quando si collegano i moduli.

Sarà necessario modificare manualmente alcune impostazioni di API quando si integra (collega) la propria applicazione con altre applicazioni o risorse esterne.

Pubblicazione

Dopo aver creato un'applicazione (o averne modificato una parte) in AppMaster.io Studio, è necessario pubblicarla, cioè metterla su Internet, per testarla o renderla accessibile agli utenti.

Quando si pubblica, il codice generato dai diagrammi in AppMaster.io Studio viene compilato e convertito in un'applicazione finita.

È possibile pubblicare l'applicazione su AppMaster Cloudun servizio cloud di terzi o sul vostro server personale. Le applicazioni mobili possono essere pubblicate su App Store e Google Play.

I componenti del server delle applicazioni (compreso il gestore delle applicazioni mobili), le applicazioni Web e Swagger sono racchiusi in un unico file binario. Questo file può essere compilato per vari sistemi operativi - Linux, Windows, MacOS con varie architetture di processore - x86-32, x86-64 e persino ARM.

Le applicazioni mobili possono essere pubblicate direttamente su App Store o Google Play. Grazie al Mobile Apps Adapterè sufficiente pubblicare la propria app nello store una sola volta: se si desidera modificarla o aggiornarla, nella maggior parte dei casi non sarà necessario ripubblicarla.

The Mobile Apps Adapter è un moderno motore in tempo reale che collega gli endpoint delle app mobili e progetta l'interfaccia utente e i flussi di dati per le app mobili distribuite. Il rendering dell'interfaccia e dei dati avviene in tempo reale, senza ritardi visibili. Questo approccio offre molte opzioni per modificare le applicazioni senza ripubblicarle sugli store.