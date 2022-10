Conseil: toutes les recherches sont insensibles à la casse et recherchent une sous-chaîne, correspondant à l'instruction SQL "ILIKE" avec "%" autour de la valeur recherchée (par exemple, si vous recherchez "Max" dans "prénom", la requête SQL ressemblerait à "prénom" ILIKE "%Max%").

Conseil: vous pouvez utiliser des caractères génériques SQL dans vos recherches. Par exemple, si vous recherchez "ma%m", vous obtiendrez "Maxim". Si vous transmettez ces caractères génériques par le biais d'un paramètre de requête URL, veillez à les coder (par exemple, "%" devient "%25", tandis que "_" peut rester tel quel).

Conseil: pour transmettre un tableau par le biais d'un paramètre de requête URL, veillez à l'encoder au format suivant : "arrayName[]=élément1&arrayName[]=élément2" (par exemple, "colors[]=red&colors[]=blue").

Si le modèle que vous recherchez a des relations un-à-plusieurs ou plusieurs-à-plusieurs et que vous avez sélectionné le modèle lié à renvoyer à l'aide de l'entrée de données _with, vous pourrez également définir les objets liés qui seront renvoyés (en appliquant _Sort, _Search, etc.). Gardez à l'esprit que vous ne filtrerez pas le modèle recherché par ces paramètres, mais seulement les modèles liés (voir la vidéo ci-dessus pour plus de détails).