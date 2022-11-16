ملفات الوسائط
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وحدات للعمل مع الصور وملفات الصوت والفيديو.
مشغل يوتيوب
تضيف وحدة Youtube Player عنصر واجهة مشغل فيديو Youtube إلى تطبيق الويب وتطبيق الجوال.
الحاجيات
- Youtube player
إعدادات
|معامل
|المعد مسبقا
|وصف
|API Key
|-
|يتم توفير مفتاح API الخاص بك عن طريق وحدة تحكم واجهة برمجة تطبيقات Google.
صورة
تضيف وحدة الصورة الوظائف الأساسية للعمل مع الصور.
الإعدادات الإضافية غير مطلوبة.
العمليات التجارية
- Image: New BMP
- Image: Crop to Square
- Image: Downsize KeepAspect
- Image: Resize
- Image: New TIFF
- Image: New Gif
- Image: Image to PNG
- Image: Image to JPEG
- Image: Crop
- Image: New PNG
- Image: Image to TIFF
- Image: New JPEG
- Image: Image to GIF
- Image: Image Info
- Image: Image to BMP