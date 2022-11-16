تحقق من صحة RS RU
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يتحقق من البيانات المدخلة للتأكد من توافقها مع تنسيق RS (حساب التسوية لرجل أعمال أو مؤسسة) في الاتحاد الروسي.
موصلات تيار
- [Input] In - يبدأ تنفيذ الكتلة.
- [Output] Out - يتم تنشيطه عندما تنتهي الكتلة من التنفيذ.
موصلات البيانات
- [Input] rs (string) - القيمة المطلوب التحقق من توافقها مع التنسيق.
- [Input] bik (string) - BIK للبنك الذي يحتاج جهاز الكمبيوتر الخاص به إلى الفحص.
- [Output] is_valid (boolean) - إذا كانت القيمة تتطابق مع التنسيق ، فإنها تُرجع القيمة True ، وإلا - False.