



نصيحة : جميع عمليات البحث غير حساسة لحالة الأحرف وتبحث عن سلسلة فرعية ، تتوافق مع عبارة SQL "ILIKE" مع "٪" حول قيمة البحث (على سبيل المثال ، إذا كنت تبحث عن "Max" في "first_name" ، فسيبدو استعلام SQL مثل " first_name "ILIKE"٪ Max٪ ").

نصيحة : يمكنك استخدام SQL Wildcards في عمليات البحث. على سبيل المثال ، إذا كنت تبحث عن "ma٪ m" ، فسيتم إرجاع "Maxim". إذا قمت بتمرير أحرف البدل هذه من خلال معامِل استعلام عنوان URL ، فتأكد من ترميزها (أي "٪" تصبح "٪ 25" ، بينما "_" يمكن أن تظل كما هي).

نصيحة : لتمرير مصفوفة عبر معامل استعلام URL ، تأكد من ترميزها بالتنسيق التالي "arrayName [] = element1 & arrayName [] = element2" (على سبيل المثال ، "colours [] = red & colours [] = blue").

وصلات التدفق

[إدخال] - يبدأ تنفيذ الكتلة.

[الإخراج] - يتم تفعيله عندما تنتهي الكتلة من تنفيذها.

اتصالات البيانات

[Input] _Offset (integer, optional) - الصف الأول في قاعدة البيانات لبدء البحث منه (يبدأ الفهرس من 0).

- الصف الأول في قاعدة البيانات لبدء البحث منه (يبدأ الفهرس من 0). [Input] _Limit (integer, optional) - الحد الأقصى لعدد كائنات النموذج المراد إرجاعها.

- الحد الأقصى لعدد كائنات النموذج المراد إرجاعها. [Input] _SortOrder (string, optional) - نوع من كائنات النموذج التي تم إرجاعها (يمكن أن تكون إما "ASC" للفرز التصاعدي أو "DESC" للفرز التنازلي).

- نوع من كائنات النموذج التي تم إرجاعها (يمكن أن تكون إما "ASC" للفرز التصاعدي أو "DESC" للفرز التنازلي). [Input] _SortBy (string, optional) - الحقل الذي سيتم من خلاله فرز كائنات النموذج المرتجعة. يجب تقديم اسم الحقل بأحرف صغيرة على شكل ثعبان (مثل "الاسم_الأول").

- الحقل الذي سيتم من خلاله فرز كائنات النموذج المرتجعة. يجب تقديم اسم الحقل بأحرف صغيرة على شكل ثعبان (مثل "الاسم_الأول"). [Input] _with (enum, optional) - نماذج بيانات متصلة بكائن النموذج الهدف للاسترداد من قاعدة البيانات. يمكن بعد ذلك استخدامها بعد توسيع كائن النموذج الموجود. اقرأ المزيد حول _with في الأسئلة الشائعة حول عمليات الأعمال.

- نماذج بيانات متصلة بكائن النموذج الهدف للاسترداد من قاعدة البيانات. يمكن بعد ذلك استخدامها بعد توسيع كائن النموذج الموجود. اقرأ المزيد حول _with في الأسئلة الشائعة حول عمليات الأعمال. [Input] _Search (string, optional) - القيمة التي سيتم البحث عنها في عدة حقول في نفس الوقت باستخدام منطق OR (على سبيل المثال "first_name" = "Max" OR "last_name" = "Max").

- القيمة التي سيتم البحث عنها في عدة حقول في نفس الوقت باستخدام منطق OR (على سبيل المثال "first_name" = "Max" OR "last_name" = "Max"). [Input] _SearchIn (string array, optional) - الحقول المراد البحث عنها للقيمة المحددة في إدخال بيانات البحث. يجب تقديم أسماء الحقول بأحرف صغيرة على شكل ثعبان (مثل "الاسم_الأول").

- الحقول المراد البحث عنها للقيمة المحددة في إدخال بيانات البحث. يجب تقديم أسماء الحقول بأحرف صغيرة على شكل ثعبان (مثل "الاسم_الأول"). [Input] Fields (multiple, any) - قيم الحقول المطلوب البحث عنها. سيتم إرجاع أي كائنات تحتوي على السلسلة الفرعية المذكورة ، ويكون البحث أيضًا غير حساس لحالة الأحرف (على سبيل المثال ، إذا تم تعيين القيمة على "MAX" وكانت قيمة الكائن في قاعدة البيانات هي "Maxim" ، فسيتم إرجاعها). البحث يكافئ عبارة SQL "ILIKE" ويتم دمج أي مدخلات غير فارغة باستخدام منطق AND (على سبيل المثال "الاسم الأول" ILIKE "٪ Max٪" و "الاسم الأخير" ILIKE "٪ Parker٪").

- قيم الحقول المطلوب البحث عنها. سيتم إرجاع أي كائنات تحتوي على السلسلة الفرعية المذكورة ، ويكون البحث أيضًا غير حساس لحالة الأحرف (على سبيل المثال ، إذا تم تعيين القيمة على "MAX" وكانت قيمة الكائن في قاعدة البيانات هي "Maxim" ، فسيتم إرجاعها). البحث يكافئ عبارة SQL "ILIKE" ويتم دمج أي مدخلات غير فارغة باستخدام منطق AND (على سبيل المثال "الاسم الأول" ILIKE "٪ Max٪" و "الاسم الأخير" ILIKE "٪ Parker٪"). [Output] Data (model array) - كائنات نموذجية وجدت في قاعدة البيانات.

- كائنات نموذجية وجدت في قاعدة البيانات. [Output] Count (integer) - عدد كائنات النموذج التي تم العثور عليها.