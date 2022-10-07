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يبحث

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يبحث عن كائن نموذج واحد أو أكثر في قاعدة البيانات بناءً على حقولهم ويعيدهم.


نصيحة : جميع عمليات البحث غير حساسة لحالة الأحرف وتبحث عن سلسلة فرعية ، تتوافق مع عبارة SQL "ILIKE" مع "٪" حول قيمة البحث (على سبيل المثال ، إذا كنت تبحث عن "Max" في "first_name" ، فسيبدو استعلام SQL مثل " first_name "ILIKE"٪ Max٪ ").

نصيحة : يمكنك استخدام SQL Wildcards في عمليات البحث. على سبيل المثال ، إذا كنت تبحث عن "ma٪ m" ، فسيتم إرجاع "Maxim". إذا قمت بتمرير أحرف البدل هذه من خلال معامِل استعلام عنوان URL ، فتأكد من ترميزها (أي "٪" تصبح "٪ 25" ، بينما "_" يمكن أن تظل كما هي).

نصيحة : لتمرير مصفوفة عبر معامل استعلام URL ، تأكد من ترميزها بالتنسيق التالي "arrayName [] = element1 & arrayName [] = element2" (على سبيل المثال ، "colours [] = red & colours [] = blue").

وصلات التدفق

  • [إدخال] - يبدأ تنفيذ الكتلة.
  • [الإخراج] - يتم تفعيله عندما تنتهي الكتلة من تنفيذها.

اتصالات البيانات

  • [Input] _Offset (integer, optional) - الصف الأول في قاعدة البيانات لبدء البحث منه (يبدأ الفهرس من 0).
  • [Input] _Limit (integer, optional) - الحد الأقصى لعدد كائنات النموذج المراد إرجاعها.
  • [Input] _SortOrder (string, optional) - نوع من كائنات النموذج التي تم إرجاعها (يمكن أن تكون إما "ASC" للفرز التصاعدي أو "DESC" للفرز التنازلي).
  • [Input] _SortBy (string, optional) - الحقل الذي سيتم من خلاله فرز كائنات النموذج المرتجعة. يجب تقديم اسم الحقل بأحرف صغيرة على شكل ثعبان (مثل "الاسم_الأول").
  • [Input] _with (enum, optional) - نماذج بيانات متصلة بكائن النموذج الهدف للاسترداد من قاعدة البيانات. يمكن بعد ذلك استخدامها بعد توسيع كائن النموذج الموجود. اقرأ المزيد حول _with في الأسئلة الشائعة حول عمليات الأعمال.
  • [Input] _Search (string, optional) - القيمة التي سيتم البحث عنها في عدة حقول في نفس الوقت باستخدام منطق OR (على سبيل المثال "first_name" = "Max" OR "last_name" = "Max").
  • [Input] _SearchIn (string array, optional) - الحقول المراد البحث عنها للقيمة المحددة في إدخال بيانات البحث. يجب تقديم أسماء الحقول بأحرف صغيرة على شكل ثعبان (مثل "الاسم_الأول").
  • [Input] Fields (multiple, any) - قيم الحقول المطلوب البحث عنها. سيتم إرجاع أي كائنات تحتوي على السلسلة الفرعية المذكورة ، ويكون البحث أيضًا غير حساس لحالة الأحرف (على سبيل المثال ، إذا تم تعيين القيمة على "MAX" وكانت قيمة الكائن في قاعدة البيانات هي "Maxim" ، فسيتم إرجاعها). البحث يكافئ عبارة SQL "ILIKE" ويتم دمج أي مدخلات غير فارغة باستخدام منطق AND (على سبيل المثال "الاسم الأول" ILIKE "٪ Max٪" و "الاسم الأخير" ILIKE "٪ Parker٪").
  • [Output] Data (model array) - كائنات نموذجية وجدت في قاعدة البيانات.
  • [Output] Count (integer) - عدد كائنات النموذج التي تم العثور عليها.

في حالة احتواء النموذج الذي تبحث عنه على علاقات واحد لكثير أو كثير إلى كثير وقمت بتحديد النموذج ذي الصلة الذي سيتم إرجاعه باستخدام _ مع إدخال البيانات ، فستتمكن أيضًا من تحديد الكائنات ذات الصلة التي سيتم إرجاعها (من خلال تطبيق _Sort و _Search وما شابه ذلك). ضع في اعتبارك أنك لن تقوم بتصفية النموذج الذي يتم البحث عنه بواسطة هذه المعلمات ، فقط النماذج ذات الصلة (انظر الفيديو أعلاه لمزيد من التفاصيل).

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