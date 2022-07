Wie Consentogram innerhalb von 3 Wochen ein KI-gestütztes System zur Erteilung einer zertifizierten Einverständniserklärung entwickelt hat

Consentogram ist ein US-amerikanisches Startup-Unternehmen im Gesundheitswesen, das die informierte Zustimmung von Patienten automatisiert und nahtlos in die Arbeitsabläufe von Ärzten und Krankenhaus-EMR-Systemen integriert.

Die Niederlassung des Unternehmens befindet sich in Miami, Florida.

Ziele

Consentogram legt großen Wert auf eine patientenzentrierte Versorgung und die gemeinsame Entscheidungsfindung von Patienten, ihren Familien und Anbietern. Ein transparenter Kommunikationsprozess zwischen Patient und Leistungserbringer ermöglicht es den Patienten, bessere Entscheidungen über die Pflege zu treffen.

Die Idee war, ein KI-gestütztes System zur Erteilung von Einwilligungserklärungen am Ort der Behandlung zu schaffen, das die Anbieter dabei unterstützt, alle erforderlichen Elemente der Einwilligung zu berücksichtigen. ML-basierte Risikominderung bei Kunstfehlern in Echtzeit und automatisierte klinische Dokumentation. Das Hauptziel bestand darin, einen Mehrwert zu schaffen, indem den Leistungserbringern die bestmöglichen Werkzeuge an die Hand gegeben werden, um die Qualität der Versorgung zu verbessern und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu verringern.

Die Plattform nutzt moderne Interoperabilitätsstandards des Gesundheitswesens, einschließlich FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), um bestehende EHR-Systeme (Electronic Health Record) mit digitalen Workflows für Einwilligungserklärungen zu erweitern.

Lösung

Mehrere Wochen lang entwickelte das Team von AppMaster Professional Services eine Lösung für den Kunden und veröffentlichte mehrere Testversionen pro Tag.

Es wurde ein voll funktionsfähiger Dienst mit einem riesigen Verzeichnis von Diagnosen und Risiken entwickelt, das je nach dem aktuellen Zustand des Patienten und dem vorgeschlagenen medizinischen Verfahren automatisch in ein Dokument für den Arzt und den Patienten umgewandelt wird.

Das Backend des entwickelten Dienstes ist in die EMR-Systeme medizinischer Krankenhäuser integriert und über das SMART&FIRE-Protokoll verbunden, das eine nahtlose Integration in medizinische Systeme und den Empfang von Informationen über Patienten, Ärzte und aktuelle Aktivitäten ermöglicht.

Der Consentogram-Dienst ist mit mehreren SMS-Zustellern integriert, um eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für Patienten bei der elektronischen Unterzeichnung der Einwilligungserklärung zu implementieren. Die Verwaltungsschnittstelle wurde ebenfalls auf der Plattform AppMaster.io erstellt.

Um eine einzigartige Webanwendung für die Arbeit von Ärzten zu implementieren, wurde das Nuxt.js Framework verwendet.

Ergebnis

Die erste voll funktionsfähige Implementierung mit voller Integration in das EMR wurde innerhalb von 3 Wochen gestartet. Dank des generierten Backends konnte das Budget für die Erstellung der Lösung um 70% reduziert werden.

AppMaster hat uns bei der Erstellung der Lösung unterstützt. Sie hielten unser Budget ein, halfen uns, den Zeitplan einzuhalten, und lieferten die Lösung wie versprochen innerhalb von 3 Wochen. Viktor Miloslavsky, Leiter der Abteilung Erfahrung

Während des Entwicklungsprozesses hatte der Kunde die Freiheit, die Anforderungen an das künftige Produkt erheblich zu ändern, ohne dass sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Lösung erhöhte.

Die Verfügbarkeit des Quellcodes ermöglichte es dem Kunden, die Lösung zu zertifizieren und sie in einer zertifizierten Cloud-Umgebung zu betreiben, die den HIPAA/BAA-Anforderungen entspricht.

Komponenten: Backend, Webanwendung, Webhooks, OAuth v2, Anfragen an externe APIs, Quellcode-Export, Hosting der Anwendung in der Infrastruktur des Kunden, benutzerdefiniertes Frontend.