Was ist ein Yard Management System und wie kann es für Ihr Unternehmen implementiert werden?

Yard Management YMS ist die moderne Lösung, um die Tore des Lagers für die Bewegung der LKWs und die Handelsvorgänge auf dem Hof zu kontrollieren. Darüber hinaus werden mit dieser Software auch die Termine und die Planung der Be- und Entladung von LKWs und Fahrzeugen über mobile Geräte auf dem Hof verwaltet. Unternehmer können die Produkte der Lieferkette während des Lieferprozesses bis zu den Docks der Yards verfolgen. Das Hauptaugenmerk des YMS für die Verwaltung von Quellhöfen liegt darin, die ein- und ausgehenden Produkte durch eine ordnungsgemäße Planung der Abläufe auf dem Hof im Gleichgewicht zu halten. Der Prozess, durch den das YMS funktioniert, ist wie folgt:

Gate Management



Das Gate Management gewährleistet die Sicherheit der Fahrer sowie der Sendungen des jeweiligen Yards. Die Fahrer sollen die Termindaten in die Selbstbedienungsgeräte eingeben, damit sie das Tor eines Hofes öffnen können. Das Managementsystem YMS prüft die von den Fahrern in die Selbstbedienungsgeräte eingegebenen Daten zu den Terminen, und nach der Bestätigung der Daten werden die Stellplätze zugewiesen, und das Tor wird automatisch für den weiteren Betrieb geöffnet.

Terminvereinbarung



Die Terminvereinbarung ist notwendig, um die Geschäfte für Ihr Unternehmen zu erhalten. Die Daten und Informationen über die Fahrzeuge werden gesammelt und zur Sicherheit überprüft. Dann werden die Termine mit dem Spediteur vereinbart und bestätigt, um die Produkte von der Rampe zu laden. Das YMS bietet Selbstbedienungs-Online-Termine für Fahrer über mobile Geräte. Darüber hinaus wird der Status der Lkw in Bezug auf die Einhaltung der Termine und des Zeitplans aktualisiert, um die rechtzeitige Anlieferung der Produkte auf dem Hof zu gewährleisten. Wenn der Termin von einer Partei verschoben wird, werden die anderen Parteien über die Verschiebung des Termins informiert, um den Arbeitsablauf und die Abläufe reibungsloser zu gestalten.

Statistik



Das System YMS sammelt die Statistiken und analytischen Informationen über verschiedene Prozesse und Abläufe in den Werften des Unternehmens. Auf diese Weise kann das System die Mängel bestimmter Prozesse und Abläufe ermitteln, um die Qualität und die Arbeitsweise dieses spezifischen Prozesses im Unternehmen zu verbessern. Die Leistungsanalyse von YMS umfasst die Metriken prozentuale Anzahl von Gattendaten, Aufsichtspersonen und Ausrüstungsdaten. Bei der Analyse der Tordaten werden die Zeiten der Ein- und Ausfahrten auf dem Gelände sowie die Anzahl der Fahrzeuge innerhalb und außerhalb des Docks erfasst. Die Bewegung von Anhängern auf täglicher Basis wird zusammen mit der Analyse der Versandstunden von Fahrzeugen durch mobile Geräte überwacht.

Dockkontrolle



Dockmanagement ist notwendig, um einen effektiven YMS-Betrieb zu gewährleisten. Dock-Teams, Fahrer und Manager sind über die Ankunftszeit der Lkw am Dock des Yards informiert. Die Ankunft des Lkw wird dem Terminmanager am Dock mitgeteilt. Der Manager wird über die Ankunft des Lkw im Yard informiert, damit er die Be- oder Entladevorgänge entsprechend dem Zeitplan weiter bearbeiten kann. Der Terminmanager Dock kann jedoch die Be- und Entladezeit mit bestimmten Lücken planen, um die Arbeitsvorgänge effizient zu verwalten.

Sichtbarkeit der Yard-Assets



Alle auf dem Yard platzierten Assets können durch das Source Yard Management System leicht verfolgt werden. Es nutzt die RFID-Technologie, um jede Anlage, die auf dem Hof platziert ist, zusammen mit den Geräten, die an den Lastwagen und Spottern angebracht sind, zu verfolgen. Es hilft auch bei der Identifizierung von Standortänderungen und reduziert den Aufwand für die manuelle Inspektion von Anlagen auf dem Hof.

Aufgabenverwaltung



Diese fortschrittliche Software verfügt über einen effektiven Zuweisungsmanager, der die Aufgaben automatisch den Arbeitern auf dem Hof zuweist. Die Fahrer können auch über die am LKW angebrachten Gadgets über die Aufgaben informiert werden. Die Benachrichtigung kann über Smartphones oder Workstations empfangen werden. Durch die automatisierte Verteilung der Aufgaben auf die einzelnen Arbeitskräfte wird der Zeitaufwand für die manuelle Zuweisung von Aufgaben auf dem Hof verringert. Darüber hinaus steigert diese Software die Effizienz des Teams und sorgt für einen effektiven Einsatz der Humanressourcen auf dem Hof.

Benachrichtigungssystem



Das Benachrichtigungssystem ermöglicht es dem Terminmanager des Hofes und anderen Parteien, über jegliche Art von Verzögerungen beim Be- und Entladen, bei der Ankunft oder bei der Einhaltung von Fristen auf dem Hof benachrichtigt zu werden. Ein ordnungsgemäßes Temperaturmanagement ist ebenfalls notwendig, um die Produkte bis zur Auslieferung sicher zu halten. Das Alarmsystem überwacht und benachrichtigt bei Temperaturschwankungen, um den Verderb der Produkte zu verhindern. yms ist die technologische Lösung für die Terminplanung und die Planung von Produkten in der Lieferkette. Anstatt sich manuell um die Organisation und Planung von Hofabläufen zu kümmern, können Sie diese Software nutzen, um diese Probleme effektiv zu lösen. Außerdem können Sie Ihre Produkte nachverfolgen und erhalten detaillierte Informationen für eine bessere Entscheidungsfindung in Ihrem Unternehmen. YMS arbeitet nicht allein in diesem ganzen Prozess; um effizient zu arbeiten, integriert es sich mit anderer Software wie Transport Management System (TMS), Enterprise Resource Planning (ERP) und Warehouse Management System (WMS).

Bedeutung von Yard Management System für Ihr Unternehmen



Yard Management System YMS ist die fortschrittliche Lösung für Ihr Unternehmen, die eine erstaunlich einzigartige Erfahrung des Beladens, Entladens, Verfolgens, Planens und des Schutzes der Lastwagen und Anhänger bietet. Es ist aus vielen Gründen vorteilhaft für Ihr Unternehmen. YMS ist ein Prozess, der nicht viel Zeit für die manuelle Organisation und Verwaltung der Termine und Ladevorgänge an der Rampe benötigt. Es reduziert auch die Kosten des Unternehmens und führt zu höheren Einnahmen. Es sind weniger Arbeitskräfte für die Verfahren erforderlich, da fast alles über das Online-System verwaltet wird. Sie können die Sendungen leicht verfolgen und detaillierte Informationen über sie erhalten, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Außerdem sind die Fahrer mit diesem Online-Tracking-System sicher.

Implementierung von YMS und verbesserte Möglichkeiten



Verschiedene Unternehmen rund um den Globus haben sich für das auf fortschrittlicher Technologie basierende YMS entschieden, um mit Fragen der Vermögensverwaltung und -verfolgung umzugehen. Die Yard-Management-Lösungen YMS ermöglichen die Automatisierung und Synchronisierung der Abläufe mit Echtzeit-Transparenz. Es unterstützt alle Aufgaben, angefangen von der Abfertigung an der Rampe, über das Be- und Entladen bis hin zur Abfahrt.

Verwaltung der Pforte

Wenn Sie das YMS auf Ihren Höfen implementieren, gewährleistet es die Sicherheit von Produkten, Lastwagen und Lieferungen. Das manuelle Ein- und Auschecken sowie die Überprüfung führen zu langen Warteschlangen und Staus auf dem Hof. Durch die Einführung von YMS wird die Zeit für das Ein- und Auschecken reduziert, da die Daten automatisch überprüft werden. Neben dem geringeren Zeitaufwand für die Organisation der Pforte wird auch die Gefahr menschlicher Fehler auf dem Betriebshof verringert. Das YMS verwendet mobile Handgeräte anstelle von Computern, um den Zeitaufwand an der Pforte eines Betriebshofs zu verringern. Das Wachpersonal muss nicht mehr zwischen den Wachhütten und den Lkw-Kabinen hin- und hergehen, wodurch der Prozess auf dem Hof optimiert wird. Die Implementierung eines Selbstbedienungsportals an den Toren ermöglicht es den Lkw-Fahrern, den Parkplatz an der Rampe zu identifizieren. Das System enthält bereits die Daten über Termine und Sendungen zusammen mit den Fahrzeugdetails. Die Ankunft des Lkw an der Rampe wird dem Rampenmanager durch einen automatisierten YMS-Prozess mitgeteilt. YMS reduziert die Kosten und auch den Personalbedarf, da keine Telefonanrufe mehr erforderlich sind. Das automatisierte System am Tor löst alle Probleme mit RFID. Die Wächter am Tor des Lagerplatzes enthalten Informationen über die Produkte, die sich in den LKWs für den Versand oder die Verladung befinden. Dadurch wird nicht nur die Arbeitseffizienz verbessert, sondern auch verhindert, dass unbefugte Lkw das Tor der Produktionsstätte oder des Lagers verlassen. YMS liefert detaillierte Informationen über die Toraktivitäten, die zur Aufrechterhaltung des Inspektionsprozesses und zur Gewährleistung der Sicherheit führen.

Verwaltung des Docks

Die Verwaltung des Dockbetriebs hilft bei der Reduzierung der Kosten und des Personalbedarfs am Dock. Durch die richtige Planung und Disposition der Lkw werden Staus und Verzögerungen beim Be- und Entladen vermieden. Eine der wichtigsten Kontrollen auf der Verladestationsebene ist die Terminorganisation. Sie hilft Ihnen dabei, Telefonanrufe und E-Mails loszuwerden. Die Implementierung von YMS ermöglicht es den Fahrern und Verladern, ihre selbst geplanten Termine einzusehen und ihre Termine bei Bedarf umzuplanen.

Die Terminplanung an der Verladestelle erfolgt über einen automatisierten Prozess von YMS, der den Mitarbeitern bestimmte Aufgaben zuweist. Den Fahrern werden bestimmte Docks mit der erforderlichen Ausrüstung zugewiesen. Die LKWs werden nach Priorität be- und entladen. Prioritäten werden auch für das Be- und Entladen von LKWs durch einen automatisierten Planungsprozess festgelegt.

Verwaltung von Vermögenswerten

YMS sorgt für mehr Transparenz bei der Verwaltung von Vermögenswerten und automatisiert den Prozess der Verfolgung von Vermögenswerten und der Lokalisierung von Vermögenswerten an der Verladestelle. Durch den Einsatz von RFID- und BLE-Technologie werden Echtzeit-Ortungssysteme anstelle von GPS verwendet. Echtzeit-Ortungssysteme sind effizienter, da sie präzise und sichere Informationen liefern und eine längere Batterielebensdauer haben. RFID-Tags und BLE-Beacons werden verwendet, um die Produkte über ein Lesegerät zu verfolgen. Die Beacons sind auch in der Lage, die Temperatur von Produkten zu messen und das Management über das Verfallsdatum oder den Verderb von empfindlichen Produkten zu informieren. Die Etiketten können auch dann leicht verfolgt werden, wenn sie nicht sichtbar sind.

Durch die Einführung von YMS werden auch die Arbeitskosten gesenkt und die Bewegung von Lastwagen und Anhängern durch die Verbesserung der Effizienz der Aufklärer optimiert. Durch die automatische Zuweisung der Aufgaben an die Spotter an der Verladestelle werden die Fahrtzeiten minimiert. Die mobilen Geräte sind zusammen mit den Spottern anwesend, die die erteilten Aufträge entgegennehmen, annehmen und bestätigen.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Implementierung von yms ist das Einrichten individueller Warnmeldungen. Wenn Sie benutzerdefinierte Warnmeldungen einstellen, können Sie über Probleme und Fragen benachrichtigt werden, um diese zu vermeiden. Zu den Problemen können Staus, Verzögerungen bei der Ankunft oder Beladung von Lkw und Schäden an einem Lkw gehören. Auch die Sicherheit der Anlagen kann effizient verwaltet werden, da die Mitarbeiter die Aufträge nicht mehr mühsam manuell überprüfen müssen.

Analysen und Berichte

Wenn Sie die Daten vom Lagerplatz manuell erfassen, bleiben sie in der Regel unbearbeitet und ungenutzt. Die mit YMS gesammelten Daten können jedoch organisiert und zur Erstellung von Berichten verwendet werden, um weitere fundierte Entscheidungen über die Werft zu treffen. Diese Berichte enthalten in einem einzigen Dokument alle Einzelheiten über den täglichen Betrieb des Docks. Sie liefern auch Informationen über die schwachen Bereiche, die mehr Anstrengungen und Aufmerksamkeit erfordern, um sie zu verbessern. Die Leistungskennzahlen der verschiedenen Bereiche helfen Ihnen, Ihre Geschäftsaufgaben besser zu verstehen. Dazu gehören die Tor-, Aufklärer-, Ausrüstungs- und Speditionsmetriken in Prozent.

Sie können die prozentuale Anzahl der Vorgangsarten nach Ladungsart oder Ausrüstungsart ansprechen. Die Anzahl der den Fahrern zugewiesenen Aufgaben wird ebenfalls angesprochen, um die Aufgaben effizient zu verwalten. Die prozentuale Anzahl der Vorgänge umfasst die Ladungsart Drop, die Art Drop Live und die Besucher, während die prozentuale Anzahl der Vorgänge Equipment beladen, leer, teilweise beladen, etc. umfasst. Mehrere Sendungen und die prozentuale Anzahl der Ausrüstungen werden über das Online-System des Yard-Managements verwaltet. Die prozentuale Anzahl der Ausrüstungen wird über die Art der Ladung, die Abwurfdauer und die Art der Ausrüstung erfasst. Das Sammeln von Daten über all diese Bereiche wird Ihrem Unternehmen helfen, sich mehr auf die Bereiche zu konzentrieren, die mehr Aufmerksamkeit benötigen.

Vorteile des Yard Management Systems



Viele Branchen wenden sich fortschrittlichen Yard Management Lösungen zu, die dem Unternehmen effizient nutzen. Verschiedene Geschäftsinhaber können das System auf unterschiedliche Weise in ihren Höfen implementieren und die gewünschten Vorteile daraus ziehen. Einige der Hauptvorteile, die mit diesem System verbunden sind, sind die folgenden:

Sichtbarkeit

Die Implementierung des Yard Management Systems YMS im Unternehmen erhöht die Sichtbarkeit Ihres Betriebs auf dem Hof. Ohne ein effizientes Yard-Management-System müssen Sie alle Vorgänge auf Ihrem Hof manuell bearbeiten.

Einfaches Auffinden von Vermögenswerten

Das Auffinden von Vermögenswerten wird durch den Einsatz eines Yard-Management-Systems einfacher, da es den Standort von Vermögenswerten auf dem Hof sichtbar macht. Sie können die leeren Anhänger leicht identifizieren, um sie sofort zu beladen. Die Lastwagen können auch durch die an den Lastwagen angebrachten Geräte verfolgt werden, um die sichere Lieferung von Gegenständen zu gewährleisten.

Sicherheit

Das Verfolgungssystem des yms ist so effizient, dass es hilft, den Standort des Lastwagens in dem Moment zu identifizieren. Darüber hinaus funktioniert das Verifizierungssystem am Tor auch effektiv, um die Terminzeiten und die Authentifizierung von Terminen, Lastwagen und Fahrzeugen zu überprüfen.

Prozesskonformität

Das Yard Management System YMS sorgt für die Konformität des Prozesses, indem es die ordnungsgemäße An- und Abmeldung der Anhänger am Tor sicherstellt. Die Überprüfung jedes Anhängers wird durch das System sichergestellt. Die RFID- und BLE-Systeme helfen bei der Identifizierung der Anzahl der Produkte, der Plomben und eventueller Schäden an den Produkten. Alle Informationen, einschließlich des Termins, der Beladung und des Versands, werden zusammen mit der Anzahl der LKWs gespeichert, um jede Art von Unklarheit zu vermeiden.

Spotter-Effizienz

Das Yard Management System YMS reduziert den Zeitaufwand für Spotter-Aktivitäten. Die Fahrer erhalten die Nachricht elektronisch, die innerhalb einer begrenzten Zeit angenommen und bestätigt wird.

Transparenz und Verknüpfung

Versender und 3PLs erhalten Zugang zum Yard Management System. Dies ermöglicht es den Spediteuren, Sendungen zu avisieren, bevor sie die Anlage verlassen.

Zeitsparend und kostengünstig

Das Yard Management System YMS ist sowohl zeitsparend als auch kostengünstig. Sie können mit dieser Online-Software effizient arbeiten. Die Kosten werden ebenfalls reduziert, da keine zusätzlichen E-Mails oder Telefonanrufe erforderlich sind. Sie können das YMS für Ihr Unternehmen nutzen, um die Effizienz zu steigern und sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Ihren Konkurrenten zu verschaffen.

FAQs



Was ist ein YMS?

Das YMS ist eine Online-Software, die dem Unternehmen hilft, die Effizienz der Arbeit mit Online-Prozessen zu steigern. Sie können Termine, An- und Abmeldungen verwalten und Lastwagen und Anhänger an der Rampe verfolgen. Die Software sorgt für Sichtbarkeit, Transparenz und Effizienz in Ihrem Unternehmen. Die Sendungen können in kürzester Zeit mit der richtigen Verifizierung und Sicherheit verwaltet werden.

Was ist TMS in der Lieferkette?

In der Lieferkette steht das TMS für ein Transportmanagementsystem, das bei der Verwaltung des Transports hilft. Diese Online-Hofverwaltungssoftware yms ermöglicht die Verwaltung von Transporten und Handelsgeschäften. Es hilft bei der Organisation, Verwaltung, Ausführung und Implementierung des Plans für den Transport von Produkten. Die Dokumentation der Fahrzeuge wird ebenfalls von TMS kontrolliert, was die Ankunft der Sendungen sicherstellt.

Was ist Yard Management SAP EWM?

SAP EWM Yard Management wurde geschaffen, um die Bewegung von Lastwagen und Anhängern innerhalb des Yards zu erleichtern. Der Yard ist der Bereich außerhalb des Lagers, in dem die Lastwagen oder Anhänger nach dem Be- oder Entladen der Produkte verbleiben. Die Lagerverwaltung SAP EWM hilft dem Lagerpersonal, die Bewegungen von Lastwagen und Waren innerhalb des Lagers zu verwalten.

Was ist der Zweck eines Lagerverwaltungssystems?

Das Lagerverwaltungssystem hilft bei der effizienten und kostengünstigen Bewegung von Waren und Produkten in der Anlage des Lagers oder Docks. Das Lagerverwaltungssystem unterstützt die Inventarisierungsfunktionen und sorgt für eine effiziente Abwicklung dieser Funktionen. Es hilft auch bei der Verwaltung der Abholungen und Ablieferungen von Waren innerhalb der Anlage.

Was ist eine Hofkontrolle?

Eine Hofkontrolle ist eine Tätigkeit, bei der das Wachpersonal zusammen mit detaillierten Informationen die Einfahrt von Lastwagen und Fahrzeugen erfasst. In der Regel sprechen die Wächter oder Pförtner die Einfahrten an und überprüfen die Angaben zu den Terminen und zur Lieferung der Produkte.