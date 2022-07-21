AppMaster 101 Crash Course

لست متأكدا من أين تبدأ؟ ابدأ مع دورتنا المكثفة للمبتدئين.
تبدأ اليوم في استكشاف النظام الأساسي بدون رمز AppMaster! تساعدك هذه الدورة التدريبية على التعرف على بنية النظام الأساسي وقدراته ووظائفه الأساسية لبناء الخادم أو الويب أو تطبيق الهاتف المحمول الأصلي الخاص بك بأي تعقيد دون سطر واحد من التعليمات البرمجية.قم ببناء مشروعك الأول مع مارتن خطوة بخطوة. دعنا نذهب!
تعد هذه الدورة التمهيدية للمبتدئين مكانًا رائعًا لتعلم كيفية تصميم وبناء ونشر التطبيقات. ستمنحك هذه الدروس نظرة عامة على AppMaster وكيف يعمل.
في هذا الدرس ، سوف نكتشف ما ستغطيه هذه الدورة التدريبية وسنرى النتيجة النهائية للمشروع الذي سنقوم ببنائه خلال Ap.ipMaster.io 101.
في هذا الدرس ، سنغطي أساسيات كيفية تنظيم المشاريع على النظام الأساسي AppMaster ، وكيف يمكنك إدارة المشاركة ، وكيف يمكنك استخدام الوحدات لزيادة وظائف تطبيقاتك ببضع نقرات فقط.
في هذا الدرس ، سنغطي الاختلافات بين قواعد البيانات العلائقية والملفات الثابتة ، ونرى أنواع البيانات المتوفرة على النظام الأساسي AppMaster ، ونتعلم كيفية تنفيذ نماذج البيانات لتطبيقاتك.
في هذا الدرس ، سوف نكتشف كيف يمكنك الاستفادة من محرر عمليات الأعمال الفعال في النظام الأساسي AppMaster لتصميم منطق عملك ، وسنتناول بنية المجموعة وتدفقها ، وأنواع الكتل المختلفة ، وتصميم العمليات التجارية للاختبار الخاص بنا المشروع.
في هذا الدرس ، سوف نكتشف كيفية عرض عمليات عملك للمستخدمين من خلال نقاط النهاية وأنواع الطلبات المختلفة وكيف يمكنك تكوين نقاط النهاية على النظام الأساسي AppMaster .
في هذا الدرس ، سوف نكتشف كيف يمكنك إنشاء لوحات تحكم مسؤول الويب وبوابات العملاء على النظام الأساسي AppMaster .
في هذا الدرس ، سوف نكتشف كيف يمكنك إنشاء تطبيقات جوال لنظامي التشغيل iOS و Andoird على النظام الأساسي AppMaster واختبارها ونشرها في المتاجر.
في هذا الدرس ، سوف نكتشف كيف يمكنك نشر تطبيقاتك على AppMaster السحابة أو على السحابة الخارجية ، مثل AWS أو Azure أو Google Cloud ، وكيف يمكنك تصدير الثنائيات وكود المصدر لتطبيقاتك ، ومراقبة أدائهم.
AppMaster يتيح لك إنشاء برامج كاملة الميزات مع الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية وتطبيقات الجوال الأصلية المتقدمة. يقوم AppMaster بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيق الخاص بك ، ويقوم بتجميعها ونشرها إلى أي مزود خدمة سحابية أو خادم خاص.
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