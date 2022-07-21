AppMaster 101 Crash Course

في هذا الدرس ، سوف نكتشف كيف يمكنك نشر تطبيقاتك على AppMaster السحابة أو على السحابة الخارجية ، مثل AWS أو Azure أو Google Cloud ، وكيف يمكنك تصدير الثنائيات وكود المصدر لتطبيقاتك ، ومراقبة أدائهم.