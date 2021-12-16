ما هو نظام إدارة الساحة وكيف يتم تنفيذه لعملك؟

إدارة الساحات YMS هي الحل الحديث لمراقبة بوابات المستودع لحركة الشاحنات والعمليات التجارية في الفناء. علاوة على ذلك ، يتم أيضًا إدارة المواعيد والجدول الزمني لتحميل وتفريغ الشاحنات والمركبات من خلال هذا البرنامج عبر المعدات المتنقلة في الفناء. يمكن لأصحاب الأعمال تتبع منتجات سلسلة التوريد أثناء عملية التسليم إلى أرصفة السفن. التركيز الرئيسي لإدارة ساحة المصدر YMS هو الحفاظ على توازن المنتجات الواردة والصادرة من خلال الجدولة المناسبة للعمليات في الفناء. العملية التي يعمل من خلالها YMS هي كما يلي:

إدارة البوابة



تضمن إدارة البوابة سلامة السائقين بالإضافة إلى إرساليات الفناء المحدد. من المفترض أن يقوم السائقون بإدخال بيانات الموعد في معدات الخدمة الذاتية حتى يتمكنوا من فتح بوابة الفناء. يتحقق نظام إدارة YMS من البيانات التي يدخلها السائقون في معدات الخدمة الذاتية حول المواعيد ، وبعد تأكيد موقف البيانات ، يتم تخصيص الكثير من الساحات ، ويتم فتح البوابة تلقائيًا لمزيد من العمليات. يتم ضمان رؤية جميع المركبات عند وصولها إلى حوض بناء السفن.

ميعاد



إجراء التعيين ضروري للحفاظ على الصفقات لعملك. يتم جمع السجل والمعلومات الخاصة بالمركبات والتحقق منها من أجل الأمن. ثم يتم تحديد المواعيد وتأكيدها مع شركة النقل لتحميل المنتجات من الرصيف. يقدم YMS مواعيد خدمة ذاتية عبر الإنترنت للسائقين من خلال المعدات المحمولة. علاوة على ذلك ، يتم تحديث حالة الشاحنات فيما يتعلق باجتماع المواعيد والجدول الزمني لضمان تسليم المنتجات على الفور في الفناء. إذا تمت إعادة جدولة الموعد من قبل أي طرف ، فسيتم إبلاغ الأطراف الأخرى بإعادة جدولة الموعد للحفاظ على سير العمل والعمليات أكثر سلاسة.

إحصائيات



يجمع نظام YMS الإحصائيات والمعلومات التحليلية حول العمليات والعمليات المختلفة في ساحات المنظمة. يسمح هذا للنظام بتحديد أوجه القصور في العمليات والعمليات المحددة لتعزيز جودة وعمل تلك العملية المحددة في المنظمة. يتضمن تحليل أداء YMS عدد المقاييس المئوية لبيانات البوابة والمشرف وبيانات المعدات. في تحليل بيانات البوابة ، يتم تناول وقت تسجيل الوصول والمغادرة في الساحة جنبًا إلى جنب مع عدد المركبات داخل وخارج الرصيف. يتم الإشراف على حركة المقطورات على أساس يومي إلى جانب تحليل ساعات إرسال المركبات من خلال المعدات المتنقلة.

التحكم في قفص الاتهام



تعتبر إدارة حوض السفن ضرورية لضمان إدارة ساحة عمليات YMS بشكل فعال. يدرك كل من فرق الإرساء والسائقين والمديرين وقت وصول الشاحنات إلى رصيف الميناء. يتم إخطار وصول الشاحنة إلى رصيف مدير المواعيد. يتم إبلاغ المدير بوصول الشاحنة إلى الفناء لمواصلة المعالجة الإضافية لعمليات التحميل أو التفريغ وفقًا للجدول الزمني. ومع ذلك ، يمكن لرسو مدير المواعيد جدولة وقت التحميل والتفريغ مع وجود ثغرات محددة لإدارة عمليات العمل بكفاءة.

رؤية أصول الفناء



يتم تتبع جميع الأصول الموضوعة في الفناء بسهولة من خلال نظام إدارة ساحة المصدر. يستخدم تقنية RFID لتتبع كل الأصول الموضوعة في الفناء جنبًا إلى جنب مع الأدوات الموضوعة في الشاحنات وأجهزة الكشف. كما أنه يساعد في تحديد تغيير الموقع ويقلل من الجهود المبذولة لمعالجة فحص الأصول يدويًا في الفناء.

إدارة المهمة



يمتلك هذا البرنامج المتقدم مدير مهام فعال يقوم تلقائيًا بتعيين المهام إلى العمال في الفناء. يمكن أيضًا إخطار السائقين بالمهام من خلال الأدوات المرفقة بالشاحنة. يمكن استلام الإخطار من خلال الهواتف الذكية أو محطات العمل. يقلل التكوين الآلي للمهام بين العمالة من الوقت المستخدم في التعيين اليدوي للمهام في الفناء. علاوة على ذلك ، يزيد هذا البرنامج من كفاءة الفريق ويضمن استخدام الموارد البشرية بشكل فعال في الفناء.

نظام التنبيه



يسمح نظام التنبيه لمدير المواعيد في الفناء والأطراف الأخرى بالحصول على إشعار بأي نوع من التأخير في التحميل أو التفريغ أو الوصول أو الوفاء بالمواعيد النهائية في الفناء. تعد إدارة درجة الحرارة المناسبة ضرورية أيضًا للحفاظ على المنتجات آمنة حتى التسليم. سيقوم نظام التنبيه بالتتبع والإبلاغ عن اضطراب درجة الحرارة لتجنب تلف المنتجات.

برنامج إدارة الفناء yms هو الحل التكنولوجي للتعامل مع المواعيد والجدولة والتخطيط لمنتجات سلسلة التوريد. بدلاً من التعامل يدويًا مع التنظيم والتخطيط لعمليات الفناء ، يمكنك استخدام هذا البرنامج للتعامل مع هذه المشكلات بفعالية. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا تتبع منتجاتك والحصول على معلومات مفصلة لاتخاذ قرارات أفضل بشأن الأعمال التجارية. YMS لا تعمل بمفردها في هذه العملية برمتها ؛ للعمل بكفاءة ، فإنه يتكامل مع البرامج الأخرى مثل نظام إدارة النقل (TMS) ، وتخطيط موارد المؤسسة (ERP) ، ونظام إدارة المستودعات (WMS).

أهمية نظام إدارة الساحة لعملك



نظام إدارة الساحات YMS هو الحل المتقدم لعملك الذي يمنحك تجربة فريدة بشكل مذهل لتحميل وتفريغ وتتبع وجدولة وحماية الشاحنات والمقطورات. إنه مفيد لعملك لأسباب عديدة. YMS هي عملية لا تحتاج إلى الكثير من الوقت لتنظيم وإدارة المواعيد وإجراءات التحميل يدويًا في الرصيف. كما أنه يقلل من نفقات العمل ويؤدي إلى كسب المزيد من الدخل. هناك عدد أقل من القوى العاملة المطلوبة للإجراءات حيث تتم إدارة كل شيء تقريبًا من خلال النظام عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع الشحنات والحصول على معلومات مفصلة عنها لاتخاذ قرارات مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن السائقين آمنون أيضًا مع نظام التتبع عبر الإنترنت هذا.

تنفيذ YMS وتعزيز الفرص



اختارت مختلف الشركات في جميع أنحاء العالم نظام YMS القائم على التكنولوجيا المتقدمة للتعامل مع قضايا إدارة الأصول وتتبعها. تتيح حلول إدارة الساحة YMS أتمتة العمليات ومزامنتها مع الرؤية في الوقت الفعلي. إنه يساعد في جميع المهام بدءًا من تسجيلات الوصول إلى الرصيف والتحميل والتفريغ ثم المغادرة.

إدارة البوابة

عندما تقوم بتطبيق YMS في ساحاتك ، فإنها تضمن سلامة المنتجات والشاحنات والتسليمات. تؤدي عمليات تسجيل الوصول والمغادرة اليدوية ، جنبًا إلى جنب مع التحقق ، إلى طوابير طويلة وازدحام في الفناء. يؤدي تطبيق YMS إلى تقليل وقت تسجيل الوصول والمغادرة لأنه يتحقق من البيانات تلقائيًا. بالإضافة إلى النطاق المنخفض لتنظيم البوابة ، فإنه يقلل أيضًا من فرص الخطأ البشري في الفناء.

يستخدم YMS الأجهزة المحمولة المحمولة بدلاً من أجهزة الكمبيوتر لتقليل استهلاك الوقت عند بوابة الفناء. لا يحتاج الحارس للتنقل بين أكواخ الحماية وكابينة الشاحنة ، مما يجعل العملية محسّنة في الساحة. يتيح تنفيذ بوابة الخدمة الذاتية على البوابات لسائقي الشاحنات تحديد مكان وقوف السيارات في الرصيف. يحتوي النظام بالفعل على بيانات حول المواعيد والشحنات إلى جانب تفاصيل السيارة. يتم إخطار وصول الشاحنة إلى الرصيف إلى مدير الرصيف من خلال عملية YMS الآلية. يقلل YMS من التكاليف وأيضًا متطلبات العمالة حيث لن تكون هناك حاجة لإجراء مكالمات هاتفية.

يعالج النظام الآلي عند البوابة جميع المشكلات المتعلقة بتقنية RFID. يحتوي الحراس الموجودون عند بوابة الفناء على معلومات حول المنتجات الموجودة في الشاحنات للشحن أو التحميل. لا يؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة العمل فحسب ، بل يمنع أيضًا الشاحنات غير المصرح لها من مغادرة منشأة التصنيع أو بوابة المستودع. تقدم YMS معلومات مفصلة حول أنشطة البوابة التي تؤدي إلى الحفاظ على عملية التفتيش إلى جانب التأمين على الأمن.

إدارة قفص الاتهام

تساعد إدارة عمليات الإرساء في تقليل التكلفة ومتطلبات العمالة في الرصيف. لن يكون هناك ازدحام وتأخير في تحميل وتفريغ الشاحنات من خلال التخطيط السليم وجدولة الشاحنات. يعد تنظيم المواعيد أحد أهم عناصر التحكم على مستوى الإرساء. يساعدك في التخلص من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني. يسمح تطبيق YMS للسائقين والشاحنين بالبحث عن المواعيد والمواعيد المجدولة ذاتيًا لإعادة جدولة مواعيدهم إذا لزم الأمر.

يتم الجدولة في قفص الاتهام من خلال عملية آلية من YMS التي تخصص واجبات محددة للموظفين. يتم تخصيص أرصفة خاصة للسائقين مع المعدات المطلوبة. يتم تحميل وتفريغ الشاحنات على أساس الأولوية. كما تم تحديد الأولويات لتحميل وتفريغ الشاحنات من خلال عملية جدولة آلية.

إدارة الأصول

يوفر YMS مزيدًا من الرؤية لإدارة الأصول وأتمتة عملية تتبع الأصول وتحديد موقع الأصول في قفص الاتهام. باستخدام تقنية RFID و BLE ، يتم استخدام أنظمة تحديد المواقع في الوقت الفعلي بدلاً من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). تعد أنظمة تحديد المواقع في الوقت الفعلي أكثر كفاءة لأنها توفر معلومات دقيقة وآمنة وعمرًا أطول للبطارية. تُستخدم علامات RFID وإشارات BLE لتتبع المنتجات من خلال قارئ. تستطيع المنارات أيضًا قراءة درجة حرارة المنتجات وإبلاغ الإدارة بانتهاء صلاحية المنتجات الحساسة أو تلفها. يمكن تتبع العلامات بسهولة حتى لو لم يتم رؤيتها بوضوح.

يؤدي تطبيق YMS أيضًا إلى تقليل تكلفة العمالة وتحسين حركة الشاحنات والمقطورات من خلال تعزيز كفاءة المراقبة. يتم تقليل ساعة السفر عن طريق التخصيص التلقائي للمهام للمراقبين في الرصيف. الأجهزة المحمولة موجودة جنبًا إلى جنب مع المراقبين الذين يتلقون الطلبات المقدمة ويقبلونها ويؤكدونها.

هناك عامل مهم آخر في تنفيذ yms وهو تعيين تنبيهات مخصصة. عند تعيين تنبيهات مخصصة ، يمكنك الحصول على إخطارات بشأن المشكلات والقضايا التي تمنع حدوثها. يمكن أن تشمل المشاكل الازدحام ، والتأخير في وصول أو تحميل الشاحنات ، وإلحاق الضرر بالشاحنة. يمكن أيضًا إدارة أمن الأصول وسلامتها بكفاءة لأن العمال لا يحتاجون إلى التحقق من الطلبات يدويًا عن طريق إنفاق الكثير من الجهد.

التحليلات والتقارير

عندما تقوم بجمع البيانات من الفناء يدويًا ، فعادة ما يتم عدم معالجتها وعدم استخدامها. ومع ذلك ، يمكن تنظيم البيانات التي تم جمعها من خلال YMS واستخدامها لإعداد تقارير لاتخاذ المزيد من القرارات المستنيرة حول الفناء. سوف تتناول هذه التقارير التفاصيل الكاملة للعمليات اليومية في قفص الاتهام في مستند واحد. كما يوفر معلومات حول المناطق الضعيفة التي تحتاج إلى مزيد من الجهد والاهتمام لتحسينها. تساعدك مقاييس الأداء في المجالات المختلفة على فهم مهام عملك بشكل أكبر. يتضمن مقاييس البوابة ، ومقاييس النصاب ، ومقاييس المعدات ، وأرقام النسبة المئوية لمقاييس الناقل.

يمكنك معالجة النسبة المئوية لأنواع المعاملات من خلال نوع الحمولة أو نوع المعدات. يتم أيضًا معالجة عدد المهام المخصصة للسائقين لإدارة المهام بكفاءة. تتضمن معاملات العدد المئوية انخفاض نوع الحمولة ، ونوع الإسقاط المباشر ، والزائرين ، في حين أن معدات المعاملات ذات الأرقام المئوية تشمل محملة ، وفارغة ، ومحملة جزئيًا ، وما إلى ذلك. تتم معالجة العديد من الشحنات والعدد المئوي للمعدات من خلال نظام إدارة الساحة عبر الإنترنت. تتم معالجة النسبة المئوية لعدد المعدات من خلال انخفاض نوع الحمولة ؛ اكتب فترات الإسقاط بالإضافة إلى نوع المعدات. سيساعد جمع البيانات حول كل هذه المجالات عملك على التركيز بشكل أكبر على المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

فوائد نظام إدارة الساحة



تتجه العديد من صناعات الأعمال نحو استخدام حلول إدارة ساحات متطورة تفيد الأعمال بكفاءة. يمكن لأصحاب الأعمال المختلفين تنفيذ النظام بشكل مختلف في ساحاتهم ويمكنهم الحصول على الفوائد المرجوة منه. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية المرتبطة بهذا النظام:

الرؤية

يؤدي تنفيذ نظام إدارة الساحة YMS في الأعمال التجارية إلى زيادة وضوح عملياتك في الفناء. بدون استخدام نظام إدارة الساحة الفعال ، تحتاج إلى معالجة جميع العمليات يدويًا في الفناء الخاص بك. يتطلب هذا مزيدًا من الجهد للتحقق من جميع المنتجات يدويًا ومقارنتها بالفحوصات السابقة.

موقع الأصول سهل

يعد موقع الأصول أسهل باستخدام نظام إدارة الفناء لأنه يوفر رؤية لموقع الأصول في الفناء. يمكنك بسهولة تحديد المقطورات الفارغة لتحميلها على الفور. يمكن أيضًا تتبع الشاحنات من خلال المعدات الملحقة بالشاحنات لضمان التسليم الآمن للمواد.

حماية

نظام التتبع في yms فعال للغاية لدرجة أنه يساعد على تحديد موقع الشاحنة في الوقت الحالي. علاوة على ذلك ، يعمل نظام التحقق عند البوابة أيضًا بشكل فعال للتحقق من مواعيد المواعيد والمصادقة على المواعيد والشاحنات والمركبات.

مطابقة العملية

يعالج نظام إدارة الساحة YMS مطابقة العملية من خلال الحفاظ على عمليات تسجيل الوصول والمغادرة المناسبة للمقطورات عند البوابة. يضمن النظام التحقق من كل مقطورة. تساعد أنظمة RFID و BLE في تحديد عدد المنتجات وموانع التسرب وأي ضرر يلحق بالمنتجات. يتم حفظ جميع المعلومات ، بما في ذلك الموعد والتحميل والشحن ، إلى جانب عدد الشاحنات لتجنب أي نوع من الغموض.

كفاءة النصاب

يقلل نظام إدارة الساحة YMS من استهلاك الوقت في أنشطة المراقبة. يتلقى السائقون الرسالة الكترونيا التي يتم قبولها وتأكيدها خلال فترة زمنية محدودة.

الشفافية والجمعيات

يتم تزويد الشاحنين و 3 PLs بإمكانية الوصول إلى نظام إدارة الفناء. يسمح هذا لشركات النقل بتقديم إشعار الشحن قبل مغادرة المنشأة.

موفرة للوقت وفعالة من حيث التكلفة

يعتبر نظام إدارة الساحة YMS موفرًا للوقت وفعالًا من حيث التكلفة. يمكنك العمل بكفاءة من خلال هذا البرنامج عبر الإنترنت. يتم أيضًا تقليل التكاليف نظرًا لعدم الحاجة إلى رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات هاتفية إضافية. سيكون هناك عدد أقل من القوى العاملة اللازمة للمهام اليدوية. يمكنك استخدام نظام إدارة الساحة YMS لعملك لتحقيق الكفاءة وتوفير ميزة تنافسية مقارنة بمنافسيك.

أسئلة وأجوبة



ما هو نظام إدارة الساحة؟

نظام إدارة الساحة YMS هو برنامج عبر الإنترنت يساعد الأعمال التجارية على زيادة كفاءة العمل مع العمليات عبر الإنترنت. يمكنك إدارة المواعيد وعمليات تسجيل الوصول والمغادرة وتتبع الشاحنات والمقطورات في الرصيف. يوفر الرؤية والشفافية والكفاءة لعملك. يمكن إدارة الشحنات بسهولة في غضون وقت أقل من خلال التحقق المناسب وتوفير الأمن.

ما هو TMS في سلسلة التوريد؟

في أعمال سلسلة التوريد ، يرمز TMS إلى نظام إدارة النقل الذي يساعد في إدارة النقل. يتيح برنامج إدارة الساحة عبر الإنترنت yms إدارة النقل وعمليات التجارة. يساعد في تنظيم وإدارة وتنفيذ وتنفيذ خطة نقل المنتجات. يتم أيضًا التحكم في توثيق المركبات بواسطة TMS ، مما يضمن وصول الشحنات.

ما هي إدارة ساحة SAP EWM؟

تم إنشاء إدارة ساحة SAP EWM لتسهيل حركة الشاحنات والمقطورات داخل الفناء. الساحة هي المنطقة الواقعة خارج المستودع حيث تبقى الشاحنات أو المقطورات بعد تحميل أو تفريغ المنتجات. تساعد إدارة الساحة SAP EWM موظفي الفناء على إدارة حركة الشاحنات والبضائع داخل الفناء.

ما هو الغرض من نظام إدارة المستودعات؟

يساعد نظام إدارة المستودعات في نقل البضائع والمنتجات بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة في منشأة المستودع أو الرصيف. يساعد نظام إدارة المستودعات في وظائف المخزون ويتعامل بكفاءة مع هذه الوظائف. كما أنه يساعد في إدارة عمليات استلام وتسليم البضائع داخل المنشأة.

ما هو فحص ساحة؟

فحص الساحة هو نشاط يقوم فيه الحراس ، إلى جانب المعلومات التفصيلية ، بتسجيل دخول الشاحنات والمركبات. عادة ، يخاطب الحارس أو البوابون عمليات تسجيل الوصول ويتحققون من المعلومات المتعلقة بالمواعيد وتسليم المنتجات.



